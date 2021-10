Italiano si affida ad una Fiorentina ‘latina’ per ritrovare la via della vittoria contro il Cagliari

La Fiorentina è chiamata ad una reazione dopo il k.o. rimediato a Venezia. Battuta d’arresto che ha dimostrato come questa squadra non possa fare a meno di determinati giocatori. Stiamo parlando dei sudamericani che la scorsa settimana sono stati impegnati in lunghi viaggi transoceanici. Il Jet lag ha impedito loro di essere al top per il match dello scorso lunedì sera in laguna.

Italiano però con Cagliari è pronto a rilanciare i sudamericani dal 1′ contro il Cagliari. Quarta verosimilmente affiancherà Milenkovic; Torreira in cabina di regia appare favorito sul deludente Amrabat, visto anche l’infortunio di Pulgar. Infine in avanti, la squalifica di Sottil rende più facili le scelte del tecnico gigliato. Vlahovic al centro con ai suoi lati Nico Gonzalez e Callejon. Più indietro nelle gerarchie Saponara.