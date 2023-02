“Italiano si è convinto a puntare su Jovic. La Fiorentina ha gestito bene tutt’e tre i momenti della vicenda Amrabat e ora la storia può finire senza strascichi”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, in un commento pubblicato dal suo giornale, si sofferma a sottolineare gli elementi positivi riscontrabili nella vittoria della Fiorentina contro il Torino, a cominciare da Jovic: “E’ la seconda gara di fila da titolare, forse Italiano si è convinto a puntare sull’ex madridista che fa ancora in tempo a tornare l’attaccante di cui ha bisogno la Fiorentina nella seconda parte di stagione”.

E poi: “Ha segnato anche Ikone, di solito nemico di se stesso quando c’è trovare la porta avversaria. E’ un’altra felice indicazione sulla possibilità di rilancio dei viola. Ma ancora di più lo è il recupero immediato di Amrabat. La Fiorentina stavolta ha gestito bene una situazione difficile. Bene in tutt’e tre i momenti della vicenda, quando ha rifiutato l’offerta del Barcellona (40 milioni sì, ma non all’ultimo giorno di mercato e non con il diritto di riscatto come volevano i catalani, semmai con l’obbligo), quando alla vigilia ha messo fuori Amrabat dalla lista dei convocati per la gara col Torino perché non era sereno e anche quando lo ha… riammesso, facendolo partire dalla panchina, il giorno della gara, perché questa storia potesse chiudersi prima possibile, senza troppi strascichi, nonostante l’occhieggiante messaggio-social di Amrabat e i fischi del Franchi quando il marocchino ha rimesso piede in campo”.