Italiano si espone su Castrovilli chiudendo le porte al mercato. L’arma in più in arrivo per la Fiorentina

Un rientro tanto atteso dalla Fiorentina: Gaetano Castrovilli dopo molti mesi dall’infortunio terribile contro il Venezia rientrerà tra i convocati per la gara col Monza. Il pugliese è in fase di recupero ed ha cominciato a riavere minutaggio nelle ultime amichevoli. Servirà tempo per poter tornare a sfruttare a pieno il giocatore ex Bari, che porta in dote qualità che servono enormemente alla Fiorentina. La fantasia ed il cambio di passo del 10 viola sono armi che Italiano attende e che troppo spesso sono mancate alla squadra gigliata.

‘Ora giochiamo con un centrocampista più avanzato e credo che quella sia la posizione più adatta per Castrovilli’ così oggi in conferenza stampa mister Italiano si è esposto sulla collocazione del classe ’97 di Canosa di Puglia. Una zona di campo tanto cruciale quanto folta, considerate le presenze nella rosa della Fiorentina anche di Bonaventura e Barak. Tre centrocampisti di attitudine offensiva e con caratteristiche molto diverse tra loro che chiudono le porte ad altri ingressi sulla trequarti.

In questi giorni sono in ballo discussioni per il rinnovo di Bonaventura mentre Barak si giocherà le proprie carte per il rinnovo. Infine, Castrovilli, calciatore da aspettare e recuperare al meglio, magari iniziando anche ad intavolare delle soluzioni per il rinnovo del contratto del calciatore. Un’arma in più importante Gaetano, giocatore che col proprio talento può offrire soluzioni alla Fiorentina di Italiano, anche sotto il profilo del gol e dell’imprevedibilità.