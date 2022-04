Italiano: “Si può guardare anche il bicchiere mezzo vuoto perché non siamo cinici. Abbiamo meno pressione delle altre per l’Europa”

Il commento a Sky Sport anche da parte del tecnico viola Vincenzo Italiano:

“Mi piace il fatto che anche oggi abbiamo calciato tantissime volte, abbiamo sempre proposto quello che ci ha portato in questa posizione di classifica. Però stavolta meglio guardare il bicchiere mezzo vuoto, sono partite che se l’ultimo cross arriva a Zurkowski e finisce 1-1, non va bene. Noi quest’anno l’abbiamo fatto vedere che basta poco per subire. Non siamo una squadra cinica però è importante vincere e continuare a fare punti. Obiettivo Europa? Cerchiamo continuità di prestazione e rendimento, poi è normale guardare la classifica quando si vince. Ora cercheremo di vincerne il più possibile e vedremo chi arriverà davanti. Ci godiamo la classifica, non era preventivato il fatto di essere così costanti.

Assenza di Torreira a Napoli? Lucas in questo momento sta dettando ritmi e tempi, è bravo a riempire l’area di rigore, gli ho lasciato questa libertà. Siamo in tanti, Amrabat ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa per cui non c’è nessun problema. Torreira avanzato anche perché a noi ci facevano giocare sempre e solo davanti alla difesa, per cui l’ho invitato a cercare di seguire il suo istinto.

Stessa media-punti che con Vlahovic? Un dato dove siamo cresciuti è il fatto di subire qualche gol in meno, abbiamo trovato più solidità, concediamo poco all’avversario e riusciamo a tenere inviolata la porta. Sono contento per questo perché avevamo palesato fragilità e si vince anche in questo modo. Per quanto riguarda lo score rispetto all’anno scorso, il nostro primo obiettivo era non far soffrire tifosi e società e questo l’abbiamo centrato.

Poca pressione per l’Europa? E’ l’unico vantaggio che ha una squadra senza l’ossessione di arrivare in determinate zone di classifica. Dovessero arrivare le sconfitte, le vivremmo in modo diverso. Cercheremo di evitarle perché fanno male e di fare più punti possibile.