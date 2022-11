Italiano: “Siamo bravi ad adattarci, qualche risultato sta arrivando. Domani giocheremo per vincere. Bianco? Non forziamo decisioni”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro l’RFS. Ecco le sue parole: “Prima di La Spezia, era un momento dove dovevamo iniziare a fare punti, per quello che richiedeva una classifica non veritiera. Ho chiesto ai ragazzi di metterci più sacrificio e più voglia, pensando meno alla prestazione (anche individuale) e più al risultato. Forse abbiamo concesso più del solito al nostro avversario, ma fa del fattore campo (e stadio) un punto di forza e comunque abbiamo fatto il nostro. Io, come allenatore, devo cominciare a garantire qualche alternativa: dai ragazzi vedo grande disponibilità. Siamo bravi ad adattarci, qualche risultato sta arrivando“.

E aggiunge: “Domani giocheremo per vincere, proprio perché il discorso del primo posto è ancora aperto. Cercheremo di approcciare questa gara come le ultime disputate, sperando che l’altro risultato del girone ci tragga vantaggio. Chi giocherà? Vediamo, in ogni caso, con le cinque sostituzioni tutti possono contribuire. Ad esempio, Bianco sta crescendo, siamo tutti molto contenti di lui, per essere il primo anno in prima squadra. Non forziamo decisioni e non acceleriamo i tempi, Alessandro è un ragazzo intelligente e molto più sveglio rispetto ai suoi coetanei. Può continuare ad andare forte”.