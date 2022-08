Italiano: “Siamo felicissimi e dedichiamo la qualificazione al presidente. Ci serve uno step offensivo”

Parla anche in conferenza stampa il tecnico viola Vincenzo Italiano dopo il passaggio del turno col Twente:

“Sapevamo che loro grazie alla spinta dello stadio ci sarebbero saltati addosso i primi minuti e all’inizio abbiamo cercato di prendere le misure. Per lo sviluppo è stata una partita equilibrata ma non possiamo sbagliare quei gol e tenerla viva. Abbiamo trovato una squadra che sa giocare a calcio soprattutto in questo stadio. Siamo riusciti a chiudere un cerchio, siamo felici, non dovevamo perdere avendo 2 risultati su 3. Siamo felicissimi, volevamo tutti questi gironi per cui missione compiuta.

Più corti stavamo e meno possibilità davamo a loro, l’abbiamo fatto bene con Amrabat, davamo spazio alle spalle ed era quello da evitare. Oggi abbiamo concesso qualche cross, all’andata neanche uno ed è quello che dovevamo fare. Volevamo le linee corte, trovare il trequartista da prendere, palle in profondità non ne abbiamo subite. La strategia era quella.

Il caos sugli spalti? Mi dispiace di questo, la partita era iniziata con uno spettacolo incredibile. I complimenti li faccio ai tifosi del Twente perché l’ambiente era bellissimo, mi dispiace per il lancio di oggetti. Alla fine però la partita è scivolata via bene.

Commisso? Ci ha spronati prima di partire, gli regaliamo la qualificazione perché sappiamo quanto è felice ora. Gli 0-0? Nessuno si allena per questo, sono risultati che arrivano quando due squadre cercano di vincere ma non riescono, i difensori e il portiere sono contenti. Era uno dei risultati che volevamo e ci permette di essere felici.

Poche sbavature? Abbiamo proseguito sulla falsariga di Empoli, dove avevamo concesso pochissimo. La concentrazione e l’attenzione dovevano essere le prime peculiarità da mettere in campo. Quando si gioca con questa concentrazione è dura per gli altri farci gol. L’abbiamo fatto in questa partita, dobbiamo crescere sulla finalizzazione. Se cresciamo sulla compattezza andiamo ad uno step superiore. In campionato troviamo una delle più forti in grandissima forma”.