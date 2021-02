Italiano: “Siamo partiti mettendo sotto la Fiorentina ma lasciandola aperta contro squadre così forti, poi rischi di perderla…”

Commenta così Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, dopo la sconfitta con la Fiorentina: “Penso che il primo tempo sia stato giocato benissimo da noi, dovevamo sfruttare quelle 3-4 situazioni che si sono presentate. Poi contro squadre così forti, che hanno qual cosina in più rispetto a noi, se lasci la partita in bilico rischi di perderla. Non abbiamo avuto la forza di male, essere pungenti e concreti, va a finire che le perdi. Quest’anno abbiamo passato tanti momenti con alti e bassi, abbiamo giocato bene ma il risultato non è all’altezza della situazione. Nella ripresa l’ultimo passaggio non è mai riuscito e chiaramente la Fiorentina è forte fisicamente ed esperta, poi si è complicato tutto. Nel primo tempo eravamo partiti come col Milan, mettendo sotto la Fiorentina però tenendo la partita viva, contro questi giocatori che trovano spesso il guizzo diventa difficile raddrizzarla. Niente abbraccio finale con Prandelli? Qualcuno magari poi pensa male (ride ndr). Ci siamo incontrati a inizio della mia carriera e rivederlo è stato un immenso piacere”.

0 0 vote Article Rating