Italiano: “Siamo tornati stanchi dalla Turchia ma stiamo bene mentalmente e con le rotazioni faremo prestazione. Lech Poznan? In Europa sempre gare difficili”

Consueto appuntamento con i social del club per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, alla vigilia della gara con il Lecce:

“La squadra sta bene da un punto di vista mentale perché vincere è sempre bello, era quello che volevamo, fisicamente abbiamo da recuperare da una partita che ci ha visti in campo pe runa battaglia vera e propria, su un terreno di gioco molto pesante. E’ stato uno sforzo non da poco, dobbiamo cercare di recuperare velocemente, è chiaro che le rotazioni possono darci grandi vantaggi. Cercheremo di schierare gli undici che dal punto di vista fisico potranno fisicamente e per intensità dare battaglia a una squadra che verrà qui a metterci in difficoltà.

Il Lecce? Le insidie sono quelle che dicevamo prima, i postumi di giovedì, i pochi giorni di preparazione, il Lecce è una squadra veloce, intensa e che pressa. Si stanno giocando tantissimo, è l’ultima partita di un periodo dove stiamo facendo ottime cose, siamo in crescita e vogliamo continuare. E’ importante chiudere con una vittoria prima della sosta, un altro risultato positivo è il nostro obiettivo per domani. Dobbiamo cercare di aggiungere punti per mettere a posto la classifica, che non ci soddisfa.

Turn over? Siamo tornati un po’ stanchi, lo sforzo che abbiamo dovuto mettere in campo è stato importante, è stata una fatica che è servita per superare il turno. Non ci siamo risparmiati, sapendo che ci sono incontri ravvicinati bisogna pensare partita per partita, vediamo chi recupererà al 100%. Le rotazioni ci stanno permettendo di mandare in campo sempre giocatori senza troppa fatica sulle gambe, domani mi aspetto una grande prestazione.

Il sorteggio? Non è questione di essere contenti, in Europa le partite sono tutte difficili. In casa degli altri ci sono sempre stadi caldi, che spingono, squadre che vanno al doppio e quindi bisogna sempre stare attenti. Sarà una partita da preparare come tutte le altre, con tutti i rischi del caso, ci giocheremo tanto e dovremo stare con le antenne dritte. Il pubblico? Mi auguro che tutto lo stadio ci possa trascinare e accompagnare per trovare tutte le energie per esprimerci al massimo. Questo stadio può diventare determinante, lo è stato in tante occasioni e me lo aspetto così anche domani”.