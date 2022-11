Italiano: “Siamo una squadra diversa rispetto a un mese fa ma è l’ennesima che perdiamo così nel finale. Gonzalez? Si può essere infortunati anche mentalmente”

Amareggiato Vincenzo Italiano a Dazn, dopo una sconfitta veramente beffarda a Milano per la Fiorentina:

“Nel primo tempo siamo stati ordinati, abbiamo fatto molto meglio, poi nel secondo si è aperta la partita. Forse ne abbiamo avute più nitide noi, potevamo andare in vantaggio. Poi l’ennesima partita persa nei minuti finali, c’è rammarico perché in questi frangenti dobbiamo crescere. Tra errori nostri ed episodi dubbi.

Siamo venuti qua prima di tutto a non consegnare palloni al Milan. Nel secondo abbiamo sbagliato qualche scelta, qualche assistenza e a non chiudere una partita che in vantaggio avremmo potuto portare a casa. Non è la prima volta che ci capita.

Movimenti diversi davanti? Con il trequarti davanti al nostro attaccante, la punta poi spesso è costretta ad attaccare la profondità. E’ quello che sto chiedendo agli attaccanti, sta ai tre dietro cercare di attaccare gli spazi alle spalle della linea difensiva. Spesso volevamo palla tra i piedi e non arrivavamo ad avere dominio nelle occasioni. Qualcosa è migliorato, oggi bene soprattutto Barak che è stato molto pericoloso nel primo tempo. Siamo cresciuti rispetto a un mese fa, siamo un’altra squadra come atteggiamento e come voglia.

Le parole di Barone su Gonzalez? Condivido il fatto che un calciatore quando non è a disposizione non è solo per problemi fisici, se qualcuno non è mentalmente al 100% e non si sente di dare contributo alla squadra, è come se fosse infortunato.

Bonaventura? Ha provato nel riscaldamento, aveva preso una botta la scorsa partita e il dolore era troppo forte. Era in grandissima condizione però Barak l’ha sostituito egregiamente. Nostri obiettivi? Preparare un play-off in Conference e risalire in campionato. Ne abbiamo qualcuno in meno dell’anno scorso per cui dobbiamo ritrovare condizione. Europa? Il campionato è ancora lungo, può accadere di tutto”.