Italiano: “So quanto è importante per Firenze, ma lo è anche per noi. Il turnover della Juventus? Sono ‘problemi’ di Allegri”

Alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha presentato la partita.

Queste le sue parole: “Non commento le parole di Allegri sul possibile turnover, sono ‘problemi’ suoi e decisioni che prenderà nelle prossime ore. A prescindere dalla formazione, noi sappiamo che domani dobbiamo cercare di essere una squadra vera. E’ una partita che si gioca in 180′, serve grande maturità. La preparazione alla sfida è iniziata dopo il Sassuolo, anche se speravo di farlo con un umore diverso: arrivo all’appuntamento più attento e preparato. So quanto è importante per la città, ma lo è anche per noi“.

Continua così Italiano: “L’accoglienza a Vlahovic? Non saprei cosa rispondere, mi è successo un qualcosa di simile a La Spezia. C’erano tantissime opzioni, sinceramente non fa parte della preparazione alla partita per quelle che sono le mie preoccupazioni. In attacco la Juventus è forte e ha frecce che possono far male in ogni momento della partita. La mia preoccupazione è questa, non il modo in cui accoglierà un avversario. Mi auguro che lo stadio ci spinga, a Firenze la gente diventa il dodicesimo uomo quando lo vuole. Quando il clima del Franchi diventa caldo, è bellissimo”.