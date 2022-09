Italiano: “Sono dispiaciuto, ma lavoriamo sempre per questo tipo di gare. Gonzalez ancora non sta bene, sul turn over…”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN nel post partita: “Abbiamo avuto troppe situazioni, dovevamo forzare e provare a segnare con qualità. Oggi potevamo segnare di più. Resta la prestazione, come le altre che abbiamo fatto nonostante non avessimo vinto. Kouame mi ha chiesto il cambio, perchè non ce la faceva più. C’era un gran caldo, i ragazzi hanno dato veramente tutto. Stiamo lasciando qualche punto per strada, speriamo di riprendercelo. Sono dispiaciuto, perchè lavoriamo per queste gare qua”.

Poi ha proseguito: “Sappiamo come far male, poi manca sempre un po’ di lucidità. Jovic? Mi dispiace per il rigore sbagliato. I rigori si possono sbagliare, spero continui ad avere questo atteggiamento. Kouame si sta guadagnando il posto da titolare, è un calciatore intelligente e si sta adattando benissimo. Amrabat è cresciuto tantissimo. Sono davvero contento di lui. E’ riuscito a cambiare tante cose nella sua testa. Gonzalez? Purtroppo non sta bene. Spesso siamo obbligati a a fare tanto turn over. Cerchiamo di recuperare Nico per le prossime gare. Ci sta mancando perchè è un calciatore con caratteristiche diverse dagli altri calciatori”.