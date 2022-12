Italiano: “Sono felice di aver condiviso forti emozioni con i tifosi. Faremo di tutto per renderli fieri di noi”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha lasciato un messaggio a tutti i tifosi viola sul sito ufficiale della società. Il mister ringrazia il supporto e il sostegno dimostrato dalla piazza, augurandosi di raggiungere traguardi ancora più esaltanti ad anno nuovo.

Ecco le parole del tecnico viola:

I miei più sinceri auguri a tutti i nostri tifosi per un felice e sereno 2023.

Colgo quest’occasione per ringraziarvi per il vostro affetto e il vostro costante sostegno. L’anno che sta per concludersi è stato straordinario e sono felice di aver condiviso con voi forti emozioni e soddisfazioni. Mi auguro che ciò che arriverà nei prossimi mesi possa essere ancora, se possibile, più esaltante. Insieme alla Società, con i ragazzi e il mio staff, posso assicurare che faremo di tutto per rendervi fieri di noi.

Buon Anno Fiorentina e Buon Anno Firenze!

Vincenzo Italiano