Italiano: “Sono molto contento ma anche amareggiato. Torreira è la nostra anima, Ikone in allenamento segna sempre, poteva farci un regalo”

Contento e con un pizzico d’amaro in bocca, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato così il pareggio in casa dell’Inter:

“Rimpianti soprattutto per il primo tempo quando abbiamo creato tante situazioni per andare in vantaggio e gestire la partita. Era quello che avevo chiesto ai ragazzi, quello di uscire a testa alta da qui, alla fine Ikone poteva farci un bel regalo. Sono veramente contento di quello che hanno fatto oggi i ragazzi, ci prendiamo questo punto. Torreira? E’ un combattente, un uomo-squadra, è la nostra anima, sono contento per il gol perché ha tempismo, c’è da fargli i complimenti perché dopo aver fatto così tanti km non è facile arrivare lucidi in area.

Quando si riesce ad accompagnare tutti, chi è a ridosso della manovra può liberamente attaccare gli spazi. Lucas ha questo tempismo da bomber e anche i compagni nel primo tempo hanno avuto situazioni per fare male. Lì dobbiamo crescere e migliorare, sono contentissimo perché la squadra crea e gioca.

Cosa mi ha detto Ikone? Gli ho chiesto se poteva dribblare Handanovic e mi ha detto che non c’era spazio. Lì poteva fare di più, in allenamento fa sempre gol ed è concreto ma sono convinto che continuando a far arrivare rifornimenti i ragazzi si sbloccheranno. Penso che sia anche frutto del caso. Avesse segnato, poi la partita sarebbe finita ma è entrato bene, si è sacrificato.

Il finale? La partita stava diventando molto pericolosa, si stavano aprendo tanti spazi e avevamo tanti giocatori stanchi e poco lucidi. La voglia di andare a concretizzare tante volte non fa ragionare. Per 70 minuti è stata una grande Fiorentina, alla fine abbiamo stretto i denti e penso che il punto sia meritato.

Castrovilli? Sta crescendo, si sta ritagliando il suo spazio e penso che nelle corde abbia anche qualcosa in più. Sono contento perché anche fisicamente è in netta crescita”.