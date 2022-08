Italiano: “Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto un grande sforzo per raggiungere l’Europa. L’emozione passerà dopo il fischio d’inizio”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, parla alla vigilia del match valido per i preliminari di Conference League contro il Twente: “Partita importantissima per tutti, anche per me che sono all’esordio europeo così come altri ragazzi. Abbiamo lavorato l’anno scorso per ottenere questo obiettivo e ci teniamo a fare bene. L’emozione passerà dopo il fischio d’inizio, anche perché affrontiamo una squadra forte. Massima concentrazione e attenzione”.

E ancora: “La vivo come un obiettivo che ho cercato di raggiungere per questa piazza, per me stesso, perché ho sempre cercato di migliorare nel mio percorso. Personalmente sono molto orgoglioso per quello che abbiamo fatto. Non si nasce catapultati in questa realtà, si fanno esperienze e si cerca di ben figurare. Il Twente è una delle squadre più preparate e organizzati, e questo ci costringe ad essere concentrati e non sottovalutare l’avversario. Una squadra che va affrontata con la massima attenzione”.