Italiano sorride almeno per Milenkovic: il serbo si è allenato poco ma è pronto a riprendersi il posto

Aveva saltato la semifinale di ritorno di Coppa Italia per un problema gastrointestinale ma dopo pochi giorni, Nikola Milenkovic è pronto a tornare dal primo minuto. Il serbo non si è allenato nella seconda parte della settimana, per poi riunirsi agli altri più o meno per la rifinitura. Un’assenza di un paio di giorni che comunque non ha interrotto il percorso del centrale serbo, praticamente sempre presente in questa stagione.

Ecco dunque che per affrontare la Salernitana, Italiano ritrova una colonna importante, a cui dovrebbe far posto nuovamente Quarta: difficile in questa fase della stagione scomporre la nuova coppia creata con Igor.