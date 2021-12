Italiano sorride, l’infermeria si sta svuotando

Vincenzo Italiano sorride: come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, l’infermeria della Fiorentina si sta svuotando e contro i neroverdi potrà contare su quasi tutta l’intera rosa a sua disposizione. Rimangono fuori soltanto Dragowski (al massimo convocabile) e Pulgar, che ha rimediato una forte contusione mercoledì sera in Coppa Italia alla caviglia già precedentemente infortunata, ma potrebbe comunque esserci a Verona per l’ultima dell’anno.

Sono ben tre viceversa i recuperi: c’è Saponara, assente contro il Benevento sempre nell’ottica di una gestione oculata della condizione fisica, e ci sono Castrovilli e Nastasic, entrambi da immaginare in panchina come primo passaggio verso il rientro effettivo.