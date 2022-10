Italiano: “Sottil non è recuperato, Quarta giocherà con la maschera. Abbiamo un problema sotto porta, ma è lì che si vincono le partite”

In vista della partita di domani contro gli Hearts, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’unica difficoltà che implica la Conference è il recupero delle energie e dei giocatori che hanno dei problemi fisici. Per il resto è una competizione che ti permette di alzare la qualità e l’intensità, quindi da questo punto di vista è un grandissimo allenamento. Vincere in Scozia non era affatto scontato, in Europa è difficile fare punti contro chiunque. In campionato siamo un po’ in ritardo, ma nulla è perduto e noi continueremo a ragionare partita dopo partita. L’anno scorso abbiamo sempre fatto bene dopo aver preso delle batoste”.

E poi ha aggiunto: “Ogni avversario è diverso. Lo si capisce dal fatto che contro la Lazio abbiamo sofferto in difesa, cosa che non era successo nelle partite precedenti. Il nostro problema dall’inizio dell’anno è che concretizziamo poco tutto ciò che creiamo, e purtroppo sotto porta è dove si vincono le partite”.

E infine sugli infortunati: “Sottil non lo recupereremo per domani. Martinez Quarta si è rotto il naso, sarà della partita ma dobbiamo capire come riusciremo a gestirlo. Sicuramente avrà bisogno di una maschera protettiva”.