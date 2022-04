L’ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport Paolo De Paola, intervenuto a TMW Radio, ha parlato anche della vittoria della Fiorentina contro il Napoli.

“La sconfitta degli azzurri ha sorpreso, mi sembrava la squadra più quadrata e quotata. Il centrocampo di Spalletti contro la Fiorentina è stato sempre in inferiorità numerica. I due lì in mezzo hanno fatto fatica, non si può lasciare solo Lobotka. Spalletti doveva essere più reattivo nel capire la situazione dei suoi giocatori. Italiano? Sta facendo bene, ma è facile fare questo calcio in determinate piazze. Penso anche a Dionisi, che sono i due allenatori sorpresa del campionato”.

De Paola analizza poi il successo della Roma contro la Salernitana: “Ha rubacchiato un pochino. Non ci sarebbe stato nulla da dire se avesse vinto la Salernitana, ha sciupato tutto come sempre. C’erano due rigori, uno per squadra, anche se il più netto rimane quello per la Salernitana. Come si fa a non darlo? Nel commento della gara e nelle immagini l’episodio non è stato mai riproposto, questo mi sorprende. L’arbitro è stato condizionato, c’è una politica di palazzo che mi sembra voglia far pagare alla Salernitana il suo passato con Lotito”.