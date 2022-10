Italiano: “Stiamo provando a giocare più in verticale, ma purtroppo oggi non ci hanno premiato le situazioni. Classifica? Solo 5 punti in meno rispetto all’anno scorso”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN al termine della partita col Lecce:

“Abbiamo sbagliato il primo tempo, in cui sono state concesse troppe ripartenze. Poi la reazione nel secondo è arrivata con tanti tiri e il pareggio è meritato. Con più qualità si poteva vincere. Abbiamo preso dei contropiedi che si potevano pagare caro. La reazione c’è stata e dopo quella abbiamo concesso meno”.

E ancora: “Stiamo provando a giocare più verticale, portando esterni vicini alla punta. Ci hanno annullato due gol purtroppo: non siamo stati premiati dalle situazioni”.

Infine: “Oggi abbiamo 5 punti in meno rispetto all’anno scorso, che non sono poi tantissimi. La passata stagione di questo periodo avevamo indovinato tante partita. La Conference ci sta togliendo intensità, ma stiamo cercando l’adattamento giusto. Sono solo 5 punti, ma dobbiamo alzare il passo, ora tocca riprendere la classifica anche in campionato: sappiamo di essere in ritardo”.