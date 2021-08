Italiano: “Sto spronando i centrocampisti a far meglio in zona gol. Mi auguro di avere i tifosi sempre dalla nostra parte”

Al termine della conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “Ci sentiamo pronti per la Coppa Italia, una partita importante per testare la nostra preparazione e vedere la nostra crescita. Stiamo lavorando bene, il 22 esordiremo in campionato contro la Roma. Cosa trasmetto di me col mio calcio? A me piace tenere tutti sul pezzo e valutare in base alla meritocrazia, cercando di proporre un calcio piacevole e propositivo. Un allenatore cerca di proporre quella che ha in testa: negli anni scorsi la Fiorentina ha avuto un sistema di gioco diverso, mentre quest’anno cambieremo. Non si finisce mai di crescere e trarre spunti perché i ragazzi me li danno ogni settimana”.

Continua così Italiano: “Un giocatore che mi somiglia? Lì in mezzo al campo ho fatto sia la mezzala che il play, ci sono tanti giocatori che possono somigliarmi: Pulgar, Bonaventura, Bianco e Duncan. A me piaceva stazionare in tutti i ruoli del centrocampo e qui di giocatori bravi in questo reparto ce ne sono. Li sto spronando per far meglio in zona gol. La presenza dei tifosi è fondamentale, anche per cercare di incutere timore agli avversari. Mi auguro di averli sempre dalla nostra parte”.