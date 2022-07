Italiano: “Stupito dal salto di qualità di Amrabat. Ecco perchè vogliamo valutare Rasmussen”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, oltre che a valutare la prestazione della squadra, si è anche soffermato su alcuni singoli. Queste le sue parole

“Ci sono giovani importanti in questa rosa, giocatori che hanno alcune qualità importanti. Li ho sempre schierati finora per valutare se posso contare o meno su qualche freccia in più. Bianco e Pierozzi in particolare hanno gran corsa e piede, vedremo cosa accadrà di qui alla fine del mercato”.

Incalzato dalle domande ha spiegato anche il suo punto di vista su Amrabat: “Il ragazzo possiede un’enorme forza fisica ed ha un forte impatto nel recuperare il pallone: Posso confermarvi che da questo punto di vista per me rappresenta una garanzia. La passata stagione aveva il vizio di giocare troppo in orizzontale ma adesso, con il lavoro sul campo, sta finalmente iniziando a forzare anche giocate in verticale. E’ uno di quelli che mi ha stupito di piu per quanto sia migliorato nell’ultimo periodo: l’anno scorso è riuscito anche a far gol ed è quello che io chiedo ai centrocampisti: devono essere determinanti anche in quello, Sofyan ha il tiro per fare male agli avversari”.

Infine il tecnico ha parlato anche di Rasmussen: “Rasmussen viene da un’esperienza importante con la maglia del Vitesse. Lui è un un mancino e di centrali mancini ce ne son pochi in giro: per questo vogliamo valutarlo attentamente. Dal punto di vista professionale lo conoscevo poco ma devo dire che ho trovato un gran professionista: in questo è tanta roba. Anche Terzic mi sembra più avanti, più sveglio rispetto ad anno scorso. Anche lui lo vedo in grandissimo miglioramento. Al momento siamo questi dietro, cerchiamo di mettere a posto i meccanismi”.