Italiano: “Superare lo score dell’anno scorso per gli attaccanti non dovrebbe essere difficile. Milenkovic? Il popolo viola deve essere orgoglioso che sia rimasto un calciatore così”

Qualche battuta da parte dell’allenatore della Fiorentina, Italiano, anche sulle gerarchie dal dischetto e sul rinnovo di Milenkovic: “I rigoristi? Rimane la regola del ‘chi se la sente lo batte’ ma credo che sia in grosso vantaggio Gonzalez, perché è stato molto freddo nel finale della scorsa stagione. Abbiamo Jovic, Biraghi ma Nico parte davanti agli altri.

La conta dei gol? Penso che ogni attaccante lavori per fare gol, quella è la finalità principale per tutti e sapete cosa intendo per attaccante nella Fiorentina. Se una squadra dipende solo dall’attaccante centrale, quella squadra è destinata a morire perché se un centravanti non segna una partita non è che dobbiamo tornarcene a casa senza alternative. Si può far gol in tanti modi, più reti segnano e più ne beneficiano loro e la squadra. Io mi auguro 45 Sottil, 74 Jovic, 96 Cabral, 49 Gonzalez ma al di là delle battute mi auguro che si riesca a migliorare lo score dello scorso anno, che i ragazzi abbiano voglia di migliorare e mettere in mostra le loro qualità. Credo che sia semplice da battere come record.

Rinnovo di Milenkovic legato a me? Il popolo viola deve essere felice di quanto accaduto con Nikola, un calciatore che poteva ambire a qualcosa di diverso perché come lui, anche per altri, tante squadre sono venute a bussare per i nostri ragazzi. Ci deve essere orgoglio per il fatto che un calciatore abbia deciso di rimanere e continuare a sognare con questa maglia. Personalmente si lavora anche per quello, avere la stima dei propri calciatori e convincerli che il lavoro può dare benefici anche a loro. E’ un calciatore che è cresciuto e che deve continuare a lavorare, è giovane e ha tanto da migliorare. L’anno scorso quando sono arrivato faceva gol ad ogni corner, l’abbiamo fatto rimanere e non ha più segnato… per cui gli ho detto di riprendere quell’abitudine, lo ha nelle sue qualità e repertorio, mi auguro che anche lui abbia voglia di crescere e migliorare insieme a tutti noi”.