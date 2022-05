Italiano: “Temo l’entusiasmo della Roma ma il Franchi può fare come l’Olimpico. Odriozola? Non è al 100%, speriamo di recuperarlo”

A due giorni dalla gara fondamentale con la Roma, ha parlato così in sala stampa Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina: “Una settimana tipo che era da tanto tempo che non avevamo, tra partite ravvicinate, è chiaramente diverso lavorare così, con tutta la squadra. Abbiamo preparato bene questa partita, dobbiamo cercare di reagire e ripartire, purtroppo siamo reduci da un periodo negativo per risultati e punti. Siamo cresciuti a Milano però nelle ultime tre ci servono punti e mi auguro che questa settimana ci abbia dato qualcosa di diverso. Gap con la Roma all’andata? E’ diverso dal vivo o in tv, dal vivo c’è la percezione che la Roma è una squadra forte. Essere sotto 3 punti ad una squadra fortissima, in finale di una competizione europea, è un orgoglio per noi. Ha una solidità difensiva impressionante, dovremo lavorare diversamente dall’ultimo periodo, noi cercheremo di dargli filo da torcere. A livello tattico bisogna avere grandissima qualità, non serve solo davanti ma anche quando difendi contro uno degli attaccanti più forti, contro Zaniolo e Pellegrini, che è un fenomeno. Una cosa che temo è che loro arrivano con grande entusiasmo.

Odriozola? Si sta allenando, non al 100%, vediamo se riusciamo a recuperarlo, è reduce da questo affaticamento e vediamo come risponde anche domani per vedere se è a disposizione.

Se spero in un Franchi come l’Olimpico? Il Franchi è capace di spingere le proprie squadre, l’ha fatto quest’anno in tante occasioni e noi abbiamo bisogno del supporto e del calore. Ero allo stadio e i primi 20 minuti sono stati arrembanti, hanno vinto lì la partita, con la gente che ha giocato la partita. Dobbiamo cercare di spingere al massimo per ottenere quello che meritiamo”.