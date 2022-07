Italiano tira in ballo…Gasperini!

Vincenzo Italiano, dopo aver centrato il ritorno in Europa ed essersi legato ancora di più alla Fiorentina con il recente rinnovo di contratto fino al 2024 pretende adesso ancora di più, tanto da se stesso quanto dalla sua squadra, al punto tale che già dalla prossima stagione è determinato a diminuire il gap di 8 punti che a maggio hanno distanziato la Fiorentina dal quarto posto. Facile a dirsi molto più tosta a farsi, ma non per questo Italiano vuol partire battuto.

E non è un caso che, come evidenzia il Corriere dello Sport, nel suo sermone finale a Biraghi e compagni (dove non sono mancati sproni ai portieri e un incentivo per tutti ad alzare i ritmi nelle sedute), sia stato tirato in ballo Gian Piero Gasperini, il tecnico che ha dato negli ultimi anni l’impronta di gioco più nitida di tutta la Serie A, sovvertendo di stagione in stagione ogni pronostico e arrivando, proprio in Champions, alle soglie delle semifinali solo due anni fa. Una crescita costante, ha fatto intendere il mister viola, figlia non di venti giocatori all’anno acquistati sul mercato (una pretesa tipica di tanti suoi colleghi) bensì della forza delle idee e della valorizzazione di ogni singolo elemento presente in rosa.