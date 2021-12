Italiano: “Tolti Castrovilli, Dragowski e Nastasic stiamo tutti bene, dobbiamo fare una grande partita. Europa? Per ora non mi è stata chiesta”

L’allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato dello status fisico della squadra ma anche degli obiettivi: “Sono contento che le prestazioni siano sempre di buon livello, fuori casa ci siamo espressi bene ma non ci ha portato punti. Dobbiamo migliorare qualcosa, nella gestione, nell’attenzione in alcune situazioni. Dobbiamo cercare di avere quella determinazione che in casa sta facendo la differenza e portarla anche lontano dal nostro stadio. All’inizio in trasferta siamo riusciti spesso a fare gol con giocate di qualità, ci sta mancando anche quella, forse è quello il difetto che non ci permette di fare punti.

Il pregio del Bologna? Ha cambiato marcia dopo aver battuto la Lazio, con un atteggiamento e un modo di stare in campo diverso, lo sta portando avanti. Sviluppano in un modo, attaccano in un altro, se li lasci giocare hanno tantissime soluzioni. Sono in fiducia ed è una squadra piena di talento, dobbiamo affrontarla con il massimo della concentrazione, altrimenti rischiamo di continuare a non raccogliere nulla. Ho visto la squadra lavorare bene, con grande concentrazione, siamo tutti a disposizione, a parte Castrovilli, Dragowski e Nastasic, domani dobbiamo cercare di fare una grande partita.

Cosa non ripetere di Empoli? Non dobbiamo mai pensare di avere la partita in pugno e dobbiamo portarla a casa finché l’arbitro non fischia la fine. Aver perso punti così non deve più accadere, se la squadra ha fatto un errore di valutazione non lo deve più fare, in Serie A può cambiare tutto fino all’ultimo minuto. Pensare all’Empoli fa male perché dopo aver giocato in quel modo, lontano dal ‘Franchi’, con quella personalità, mi aspettavo tutto fuorché perdere la partita.

Obiettivo Europa richiesto? Al momento no, cerchiamo di concludere la meglio possibile il girone d’andata e poi si vedrà, il pensiero unico è questo ora”.