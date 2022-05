Italiano: “Torreira è un giocatore che non si discute, è un artefice di questo risultato. Europa punto più alto della mia carriera”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la vittoria con la Juventus ha dichiarato: “Fioretti non ne abbiamo pensati. Uno sarebbe quello di farmi una settimana tranquilla, dopo anni di Covid. Staccare un po’ la spina dopo però aver incontrato la società. La Conference League è una competizione che toglie energie, che richiede grande abdicazione e grande lavoro. Dobbiamo mettere dentro qualità e rinforzare questo gruppo dove possiamo farlo. Ci sono delle basi stupende. E’ il punto più alto della mia carriera e che da calciatore non avevo raggiunto mai la qualificazione in Europa”.

Su Firenze: “Mi aspettavo questa passione. Tutti mi raccontavano di questa passione incredibile. Una piazza che vive di calcio e non puoi mollare perché sennò arrivano le critiche. E’ una sfida”.

Su Torreira: “E’ stato importante in termini di gol, gli abbiamo disegnato il ruolo di invasore. E’ un giocatore che non si discute sinceramente, è un artefice di questo risultato”.