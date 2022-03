Italiano: “Torreira ha grandi doti da leader ma anche da attaccante. Igor? Se abbassa la guardia torna ad avere problemi, ma ora è sempre concentratissimo”

Il commento in sala stampa del tecnico viola, Vincenzo Italiano: “Partita difficile e lo sapevamo, siamo stati non tanto belli dal punto di vista della qualità soprattutto quando arrivavamo quasi in area e sbagliavamo l’ultimo passaggio. Però nel secondo tempo siamo stati bravi a mettere dentro palloni, l’abbiamo vinta sfruttando anche l’uomo in meno. Una partita non bellissima rispetto alle altre però l’abbiamo vinta e conta quello. Di meno bello c’è stato il ritmo, più basso, c’era già un discreto caldo ed un Bologna molto fisico. Una vittoria che volevamo fortemente, dopo aver raccolto poco le volte scorse oggi siamo stati ripagati e penso che sia anche meritata.

C’è anche merito del Bologna nel fatto di non aver trovato spazi, loro sono tosti dietro e hanno spezzettato molto il gioco. C’è anche l’avversario da considerare, hanno preso due pali poi e potevamo andare in svantaggio. Nel secondo tempo abbiamo sfruttato benissimo la superiorità, cercando di avvolgerli.

Torreira leader? Ha libertà di andare ad offendere dato che sistematicamente viene marcato a uomo, per cui se non riesce a palleggiare è giusto che si butti dentro. Ha il tempismo di un attaccante e non è la prima volta che arriva sotto porta. Non sarebbe giusto soffocare queste doti. Ha qualità da leader sì. Davanti però dovevamo sfruttare questa superiorità, abbiamo crossato tante volte, poi le partite rimangono vive e magari un episodio ti fa pareggiare o perdere.

Bonaventura acciaccato? Ha accusato un po’ di stanchezza, non ha niente di particolare. Biraghi invece ha subito un colpo ma era stanco anche lui. I calciatori entrati? I ragazzi lo sanno, si possono determinare le partite entrando dalla panchina. Oggi i subentranti hanno fatto quello che dovevano, abbiamo segnato nel momento giusto, non sempre si possono fare gol e assist.

Igor? Anche oggi bene, se c’è qualcosa a cui deve ancora cercare di fare attenzione è la concentrazione. Sono convinto che se abbassa la guardia torna ad avere problemi però in questa fase non ha mai fatto emergere problematiche, è concentratissimo da inizio alla fine. La prossima andiamo a Milano quindi un altro test difficile”.