Italiano: “Torreira? Un po’ lunga la sua situazione. Pesa l’assenza di qualità, quando viene a mancare è dura per qualsiasi squadra. Abbiamo perso giocatori in formissima”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, nel post gara contro la Salernitana ha spiegato: “Restano 15 punti a disposizione, il nostro obiettivo e farne il più possibile. Cercheremo di rimediare già mercoledì a questa sconfitta. Oggi la Salernitana è stata brava a sfruttare lo stadio. Complimenti alla gente di Salerno, dobbiamo cercarlo di fare anche noi. Il secondo tempo è stato in mano nostra: nell’unico svarione abbiamo perso la partita. Una sconfitta immeritata: la lettura è questa, portare a casa punti da qui era importante

Poi ha aggiunto: “Sinceramente sapevo che sarebbe stata difficile, mi aspettavo questo tipo di sfida. Preparata al centro sportivo è un conto, davanti a questa gente è un altro discorso. Abbiamo sbagliato l’approccio, ma siamo stati bravi nel secondo tempo a rimediare. Ranieri? Il ragazzo sta crescendo. Un ambiente del genere ti migliore, bravo lui che si sta ritagliando lo spazio. Ribery? Ha fatto quello che doveva fare. Ha dato una mano alla squadra, è un campione”.

E ancora: “Se vogliamo coronare per bene questo campionato dobbiamo fare il massimo. Una disattenzione ci ha castigato. Voglio essere onesto, se finisce in parità questa gara, nessuno può dire niente. Abbiamo perso giocatori di grande qualità ed in formissima. Perdere questi giocatori è difficile per tutti, in queste cinque partite però possiamo fare bene e anche senza di loro”.

Infine: “I giocatori che sono entrati hanno fatto bene. In queste cinque partite abbiamo bisogno di tutti. Bonaventura? Non è al 100%. Un po’ lunga la situazione di Torreira, pesa l’assenza di qualità. Quando viene a mancare è dura per qualsiasi squadra”. (Ha collaborato Francesco Saverio Petito)