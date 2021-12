Italiano ‘ufficializza’ Ikoné: “Esterno di grande qualità, lo conosceremo presto e sarà subito a nostra disposizione”

Manca di fatto solo l’ufficialità ma Vincenzo Italiano a Sky si sbilancia già a parlare di Jonathan Ikoné, prossimo calciatore della Fiorentina:

“E’ un esterno di grande qualità, arriva a riempire un reparto dove già abbiamo gente forte, che sta continuando a crescere. E’ del ’98 e speriamo che prima di tutto riesca da ambientarsi, a capire bene il calcio italiano e a dare una grossa mano a questa squadra che sta iniziando a girare. E’ un’altra freccia al nostro arco, lo incontreremo presto e speriamo di averlo subito a disposizione. Vlahovic resta? Ne parliamo tutte le volte, non so cosa rispondere, è un giocatore della Fiorentina e sta dando l’anima per la Fiorentina“.