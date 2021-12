Italiano: “Una Fiorentina con tanti valori che stanno emergendo. Siamo la prima delle altre e vogliamo rimanere in questa posizione”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN dopo la vittoria contro il Bologna ha detto: “Siamo reduci da una trasferta in cui pensavamo di aver già vinto e invece abbiamo perso, quindi oggi l’abbiamo gestita diversamente. Siamo stati più concreti e siamo riusciti a sfatare la sindrome da trasferta. Vediamo se possiamo fare questo salto di qualità. Coinvolgere tutti non è semplice, ma è la soddisfazione più grande. Maleh non ha avuto grande minutaggio e segna. Gonzalez è stato un po’ fuori ed è tornato protagonista. Questo è quello che cerchiamo. Se poi riusciamo a vincere in un campo così difficile alimentiamo l’entusiasmo”.

E poi ha aggiunto: “La nostra è una squadra che ha tanti valori che devono venire fuori. Penso che avendo visto tutte le avversarie, quelle quattro davanti hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Noi siamo i primi ad inseguire e cercheremo di stare in quella zona di classifica ora che l’abbiamo raggiunta. Mancano tre partite alla fine del girone d’andata e vedremo dove saremo. Si fermano in tre o quattro a battere le punizioni e Biraghi ha il piede per calciarla bene e metterla dentro. Sono contento per lui perché sta crescendo dal punto di vista caratteriale”.