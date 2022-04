Italiano vara il centrocampo made in Africa. Odriozola e Bonaventura, una buona e una cattiva notizia

Sono diversi i dubbi di formazione di Italiano in vista della trasferta della Fiorentina a Salerno. A cominciare da Odriozola e Bonaventura, assenti ormai da diverse partite: ci sono speranze di rivedere in campo il terzino spagnolo, mentre è sicuramente più indietro Jack che non ha ancora il ritmo partita nelle gambe.

Probabile a questo punto, come si legge su La Nazione, che il tecnico viola si affidi ad una mediana ‘made in Africa‘ formata da Amrabat in cabina di regia con Duncan e Maleh ai suo fianchi. La trasferta in Campania, stavolta, potrebbe essere propizia per la chiamata di due tra i migliori centrocampisti della Primavera, ovvero Corradini e Bianco.