Italiano verso il prolungamento del contratto, ma chiederà sette acquisti alla società

Appuntamento oggi tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina. Il tecnico e la società si vedranno, probabilmente in mattinata, per programmare la prossima stagione nei dettagli e mettere nero su bianco per un futuro insieme.

I presupposti sono chiari e positivi. Il tecnico ama Firenze e desidera restare, si legge su La Gazzetta dello Sport, però vuole ulteriori certezze sul fatto che si comprino 6-7 giocatori per far bene in tutte le competizioni. E il prossimo anno, se tutto andrà come tutti vogliamo, ci saranno tre competizioni da affrontare: campionato, Coppa Italia e Conference League.

Parleranno dei giocatori in entrata, in uscita, le idee per le prossime settimane, i ruoli da coprire. Se le visioni combaceranno, il resto sarà formalità. Compreso l’autografo sul nuovo contratto.