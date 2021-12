Italiano: “Vlahovic? Abbiamo fatto pace, mi pagherà una cena e tutto andrà a posto. Abbiamo acceso lo stadio e senza espulsione avremmo vinto”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN ha detto: “C’è unione di intenti verso un’unica direzione e tutti sono convinti di quello che stiamo facendo. Così siamo riusciti a recuperare due gol al Sassuolo. Se non fossimo rimasti inferiorità numerica potevamo ancora affondare il colpo e vincere questa partita. Un peccato, ma abbiamo acceso lo stadio”.

E ancora: “Oggi, la prima cosa che ho fatto è vedere quanta gente ci fosse sugli spalti e noi cerchiamo di ripagarli con questo furore e questo atteggiamento. Questa è la strada e dobbiamo alimentare questo entusiasmo, vincendo più partite possibili. Si dice che è più facile allenare i piedi che la testa, ma credo che abbiamo instaurato un grande rapporto fin dal ritiro di Moena. Però non dobbiamo abbassare la guardia perché è facile commettere errori e abbattersi”.

Su Vlahovic e la sua sostituzione: “Ho guardato un po’ il cronometro, continuava a chiedere palle in verticale e se perdevamo palla avremmo rischiato qualcosa. Abbiamo fatto pace, mi pagherà una cena e tutto andrà a posto”.

Italiano conclude dicendo: “Quando inizi con un sistema di gioco diverso, responsabilizzando tutti i giocatori è un percorso non semplice. In questo anche i risultati ti danno una mano, ma se non hai gente vera e con grande passione, non vai da molte parti. I ragazzi mi hanno accontentato già così”.