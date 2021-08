Italiano: “Vlahovic è dentro la Fiorentina. La sfida con Mourinho e la Roma mi fa stare subito con le antenne dritte”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da Italia Uno dopo la vittoria contro il Cosenza ha detto: “Questo entusiasmo nei miei confronti, mi dà grande carica. Sono già carico di mio, figuriamoci dopo questi applausi. Siamo partiti subito forte, abbiamo aggredito alto e sono contento di quello che abbiamo fatto vedere. La prossima è in campionato contro la Roma. Mourinho è un grande del calcio, uno degli allenatori top, secondo me dobbiamo preparare questa partita molto bene. Dobbiamo stare subito con le antenne dritte”.

Su Vlahovic: “Dimostra di essere dentro la Fiorentina durante gli allenamenti. Mi ha impressionato per la sua cultura del lavoro e per quanto si allena. E’ riuscito a far gol, confermo quanto detto ieri e sono contento per quello che ha fatto”.

Sul portiere: “In tutti questi anni col mio staff ho sempre deciso che le partite di Coppa le fa il secondo. E abbiamo riproposto questo alla Fiorentina. Dragowski parte da una posizione avanzata rispetto agli altri”.