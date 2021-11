Italiano: “Vlahovic può diventare uno dei migliori. In difesa avrò problemi su chi scegliere, sono problemi che ogni allenatore vorrebbe avere”

Alla vigilia di Empoli-Fiorentina ha parlato in conferenza stampa Vincenzo Italiano. Queste le sue parole dalla sala stampa dell’Artemio Franchi: “A parte i tre gol presi contro il Milan, penso al risultato finale. Abbiamo vinto ed è quello che conta. Stiamo lavorando bene e stiamo avendo una crescita importante in fase di non possesso. Abbiamo diverse partite ravvicinate, siamo al 100% e sono contento. Le vittorie alimentano tutto quello che stiamo facendo. In difesa saranno problemi miei su chi scegliere, sono problemi che ogni allenatore vorrebbe avere”

E su Vlahovic: “Lui è il capocannoniere della Serie A, gli faccio sempre l’esempio di Ronaldo e Messi. Può diventare uno dei migliori”

E sul ritorno di Commisso: “Sono contento di rivederlo presto e di passare del tempo insieme con lui”

E sulle trasferte: “Spesso non riusciamo a fare gol. Ne abbiamo perse tre per 1-0 e tutti, ma gli avversari sono stati ostici. Noi dovevamo fare di più. Dobbiamo creare più occasioni da gol, a partire da domani”.

E su Zurkowski: “Sta facendo bene a Empoli. Fa gol e quando viene chiamato in causa è spesso determinante. Come lui così Gori, sono tutti monitorati. Ci sono tanti ragazzi interessanti in prestito. Mi auguro che domani Zurkowski si riposi”