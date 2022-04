Italiano: “Vogliamo andare in Europa, ce la possiamo ancora giocare. Abbiamo preso dei gol ingenui, appartengono ad un periodo difficile dal quale dobbiamo uscire in fretta”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo la partita con l’Udinese: “Non siamo partiti bene, ho cercato di mettere dentro giocatori che avevano bisogno di recuperare minuti come Bonaventura e Odriozola. Non erano al cento per cento così come Torreira, ho provato a dare loro fiducia ma non è andata bene. Potevamo fare gol in tante occasioni, è stata una giornata storta e la sconfitta è giusta. Da una partita come questa si riparte archiviando subito e pensando alle prossime quattro partite, che mettono in palio punti importanti per la classifica”.

E poi ha aggiunto: “Quando perdi una partita così la colpa è di tutto il collettivo, non certo solo degli attaccanti. Siamo stati ingenui sui gol presi, abbiamo difeso in maniera disattenta, ma se non sei concreto davanti poi perdi le partite. Risultati così rotondi non fanno bene, ma appartengono a un periodo difficile dal quale dobbiamo uscire in fretta. Già da domani prepareremo la partita col Milan, sono convinto che faremo di tutto per cambiare qualcosa. Futuro? L’obiettivo era creare entusiasmo e non fare più soffrire la piazza, dobbiamo essere felici di cosa abbiamo fatto finora. Se poi andremo in Europa sarà un risultato straordinario. Al giorno d’oggi dobbiamo essere tutti contenti e felici, ce la possiamo giocare”.