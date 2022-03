Italiano: “Vogliamo proporre il gioco che ci ha portato in questa posizione di classifica. In ogni caso oggi usciremo a testa alta”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro l’Inter: “Vogliamo giocare come abbiamo sempre fatto, proponendo quello che ci ha fatto arrivare in questa posizione. Questa sarà una partita complicata, contro una grande squadra. Ma sono convinto che ne usciremo a testa alta perché per noi giocare queste partite è bello e importante.

Poi prosegue: “La Fiorentina oggi ha pochi vantaggi. All’Inter mancano dei giocatori fondamentali, ma chiunque scenda in campo è un campione. Tocca a noi limitarli e cercare di offendere quando ne avremo occasione”.