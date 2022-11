Italiano: “Volevamo tornare a Firenze carichi, ora obbligo fare punti in campionato. Le nuove soluzioni offensive pagano”

Il commento di un soddisfatto Vincenzo Italiano, a Sky, dopo la vittoria a Riga:

“Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo cercato di mettere un po’ di pepe al Basaksehir. Loro in casa hanno sfruttato l’opportunità, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa abbiamo dato spazio a ragazzi come Bianco, Distefano e Zurkowski. E’ positivo che avevamo preparato la partita in questo modo, per indirizzarla subito e l’abbiamo fatto dopo 5 minuti. Poi nel secondo tempo i ritmi si sono abbassati, loro un po’ di orgoglio l’hanno tirato fuori però quello che abbiamo preparato l’abbiamo visto nel primo tempo.

Più fluidi davanti? Stiamo cercando di muoverci un po’ di più, creare qualche situazione con il trequarti, andando in profondità senza costringere il centravanti a giocare di spalle. Ha dato una gran palla nel secondo tempo Barak e Jovic, stanno pagando queste soluzioni. I gol e le vittorie fanno lavorare meglio, volevamo tornare a Firenze carichi e con una vittoria. Questo ci permetterà di preparare meglio la partita con la Samp, abbiamo l’obbligo di mettere punti in cascina”.