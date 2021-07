Italiano: “Vorrei che la Fiorentina diventasse una squadra che difende bene e che attacca benissimo. Pirlo e Albertini i due registi per antonomasia che mi hanno sempre ispirato”

Nel consueto spazio social dedicato alle domande dei tifosi viola, mister Vincenzo Italiano ha parlato così della sua Fiorentina e delle sue idee di calcio:

“Mi fa piacere essere etichettato come l’erede di Zeman. Per me, come tanti allenatori, lui è stato fonte di ispirazione. Cercare di giocare un calcio propositivo, un’idea offensiva comune cercando di fare un gol in più rispetto agli avversari. Cercherò di riproporre tutto questo qua a Firenze”.

Sul ruolo di regista? “Pirlo e Albertini sono per me i due registi per antonomasia che mi hanno sempre ispirato”.

La scelta di allenare la Fiorentina: “Sono veramente felice di essere qua. Cercheremo di essere una squadra apprezzata ovunque, con una nostra identità di gioco, che tutti temano. Questo è il nostro obiettivo al di là della classifica”.

Nico Gonzalez? “Mi è sempre piaciuto avere gli attaccanti esterni col piede invertito, che si accentra e cerca la conclusione, che affianchi la prima punta. Un mancino come quello di Gonzalez dovrò sfruttarlo al meglio”.

Il motto di Italiano ai tifosi viola: “Vorrei che la Fiorentina diventasse una squadra che difende bene e che attacca benissimo. Obiettivo è cercare di ottenere sempre un gol in più rispetto all’avversario, mantenendo certamente un equilibrio. Creare tanto e concedere poco”.