Italiano vota Milenkovic, la campagna elettorale viola ha già un suo verdetto

Mentre l’Italia si appresta a vivere la sua bella campagna elettorale balneare in vista delle prossime elezioni, Italiano la sua intenzione di voto all’interno della Fiorentina l’ha già espressa. L’ha fatto a conclusione del periodo di ritiro a Moena, il suo ministro della difesa ha un nome e un cognome: Nikola Milenkovic.

“Mi auguro che Nikola sia ancora un giocatore della Fiorentina all’inizio della stagione. Cambiare così tanto come ha fatto con me non era facile, ha dimostrato di essere un professionista vero. Ha cambiato totalmente il suo approccio alle partite. Con altri giocatori potrebbe essere difficile ricominciare da zero il lavoro”. Avere parole più chiare di queste era veramente difficile.

Il messaggio lanciato dal tecnico è sicuramente arrivato a chi di dovere. E chi di dovere ora sa che c’è una promessa che è stata fatta al ragazzo, ma c’è anche la volontà di una persona che con la Fiorentina ha rinnovato di recente e che ha riportato una squadra a riassaporare il gusto dell’Europa dopo anni di autentico nulla.