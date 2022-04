Italiano vs Andreazzoli: due modi diversi, ma entrambi efficaci, di giocare a calcio

Il derby tra Fiorentina ed Empoli nasconde tra le righe anche un confronto tra due degli allenatori che meglio hanno fatto fino ad ora in Serie A. Il vizio del bel gioco è una peculiarità di entrambi, ma Italiano e Andreazzoli amano proporlo in modo diverso. Da una parte la filosofia del “difendere bene e attaccare benissimo” coniata dal tecnico viola, dall’altra quella del “si piò fare” dell’allenatore di Massa.

Italiano ha tirato fuori il meglio da tutti i suoi giocatori, non lasciando indietro nessuno e facendo giocare praticamente tutti. Il Franchi potrebbe aiutare la Fiorentina, visto che tra le mura amiche la media punti è seconda soltanto all’Inter in Serie A e i gol segnati (trentadue) sono il doppio di quelli incassati. Attenzione però all’Empoli, che lontano dal Castellani ha fatto le sue fortune vincendo cinque partite (in casa solo tre).