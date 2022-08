“Italiano vuole una rosa lunga e sta facendo giocare tutti per metterli in condizione. Cabral quest’anno andrà in doppia cifra”

Lo storico osservatore Antonio Bongiorni è intervenuto a Radio Toscana per analizzare la partita della Fiorentina a Empoli: “Ho l’impressione che Italiano abbia un’idea ben precisa, ovvero quella di avere a disposizione una rosa di minimo 16/17 giocatori. Sento una velata polemica nell’aria, è ovvio che i due punti persi ieri lasciano un po’ di amaro in bocca ma credo fossero qualcosa di calcolato. L’ambizione di tutti è arrivare ai gironi di Conference League, cosa che ti permetterebbe di recuperare appeal internazionale”.

E poi ha aggiunto: “I continui cambi di Italiano servono a rodare tutti i giocatori, in modo da averli a disposizioni per gli impegni che ci saranno durante l’anno. La Fiorentina ha un atteggiamento molto offensivo, che forse paga più in Europa che in campionato; contro l’Empoli paradossalmente è stato più difficile giocare quando loro sono rimasti in inferiorità numerica. Jovic? Bisogna dargli tempo, non possiamo giudicarlo da una o due partite. Aggiungo che Cabral quest’anno andrà in doppia cifra”.