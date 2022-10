Italiano: “Zurkowski ha avuto diverse ricadute: vi dico quanti allenamenti ha fatto finora. Io non escludo nessuno, infatti avete visto cosa è successo con Cabral”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato la situazione di Szymon Zurkowski, quasi sempre assente in questi primi mesi stagionali:

“In ritiro s’era fatto male, poi di nuovo appena rientrato. Non è al 100% e infatti ha solo una decina di allenamenti con la squadra, circa dodici. Ha avuto delle ricadute; inoltre, ha grande concorrenza davanti”.

E ancora: “Qui non si preclude nulla a nessuno. Era venuto fuori un caso Cabral, ma come avete visto e come vi avevo detto, non c’era bisogno di fare quel putiferio: infatti poi ha lavorato bene e adesso sta giocando”.