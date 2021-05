Ivan: “A Gattuso dobbiamo dare tempo o rifaremo lo stesso errore di sempre. Su Dragowski dico che…”

L’ex portiere della Fiorentina Andrea Ivan ha parlato così a Lady Radio: “Rino è uno di quelli che può aprire la strada per riportare il nostro calcio a essere il più bello del mondo. C’è bisogno di dargli tempo, non va criticato alle prime difficoltà o rifaremo lo stesso errore di sempre. Dragowski? un punto di partenza per i dirigenti della Fiorentina attuale. Abbiamo il portiere che sa parare ed è bravo con i piedi, va coinvolto”.