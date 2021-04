Ivan: “Sono anni che vedo la Fiorentina…sempre peggio; una situazione “disinnamorante”. Si dovrebbe rivoluzionare un po’ la società…”

L’ex portiere della Fiorentina Andrea Ivan a Lady Radio ha toccato vari temi di attualità viola: “Sono anni che vedo la Fiorentina…sempre peggio. E’ un po’ disinnamorante questa situazione. Scelsi di scendere in C2 proprio per giocare con i colori viola. Le parole di Prandelli le ho prese come una critica verso il sistema, non a qualcuno in particolare. Ripartirei dalle basi, e il centro sportivo fa parti di questo. Si dovrebbe rivoluzionare un po’ la società, senza ammaliare troppo con le parole”.