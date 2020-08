Joseph Commisso: “Un’emozione alzare la Coppa Italia. Rocco è contentissimo per quanto stiamo facendo”

Poco fa, nei momenti precedenti all’amichevole tra la Fiorentina di Beppe Iachini e la Primavera, Joseph Commisso ha voluto commentare ai microfoni di Violachannel la vittoria della Coppa Italia da parte degli uomini di Aquilani. Queste le sue parole: “Sono stato molto, molto contento per tutti quanti della vittoria della Coppa Italia Primavera. È stata un grande match e ho avuto l’occasione di alzare il trofeo per tutto il mondo Fiorentina. Aquilani ha fatto un gran lavoro nel vincere la Coppa: io sono stato qui durante tutto il lockdown e stiamo uscendo da un periodo duro, sono contento di questa gioia. Cosa mi ha detto Rocco? È stato così contento per tutte le persone di Firenze. Si è divertito a guardare la partita e a vedere la vittoria, me lo diceva anche durante la partita. Buon compleanno Fiorentina!”

