Jack Bonaventura: un gioiello inamovibile per Italiano. Ecco il piano della società per il suo futuro

Giacomo Bonaventura è uno dei punti fermi della Fiorentina di Italiano: in 10 partite su 11 è sceso in campo, impreziosendo le sue partite con un gol e 2 assist, ma non solo: dà solidità al centrocampo in fase di copertura, e dà freschezza e geometrie alla squadra in fase offensiva. Ma non solo, il suo carisma guida la Fiorentina: non a caso è considerato un vice-capitano (Biraghi gli ha lasciato la fascia all’uscita dal campo qualche partita fa).

Insomma, un inamovibile, un giocatore attorno cui la società sta costruendo il suo futuro. Non a caso, sta già pensando a come blindarlo: ora come ora vorrebbe avvalersi della clausola contrattuale che permette di prolungare il contratto fino al 2023, per poi rivedere più avanti un eventuale ulteriore prolungamento.