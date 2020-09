Jack e la sua duttilità al potere, un vero e proprio valore aggiunto

Le parole su quanto sia duttile uno come Bonaventura sono infinite. E già tutte spese nel corso degli anni di carriera perché reali. Per questo, come scrive La Gazzetta dello Sport, l’arrivo eventuale di Jack Bonaventura troverebbe il benestare tecnico. Può fare la mezzala nel 3-5-2, uno dei trequartisti nel 3-4-2-1 ed ovviamente quasi tutto nel 4-2-3-1 tranne uno dei due mediani e la punta. Insomma, in una stagione che dovrà vedere i viola rispuntare tra le protagoniste, uno così è indubbiamente un valore aggiunto.

