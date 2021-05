Jacobelli: “Gattuso alla Fiorentina è una splendida notizia per la Viola e una cattiva notizia per il Napoli. I numeri schiacciano le critiche improvvide che gli sono state fatte”

Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, sul proprio giornale ha scritto un commento sull’arrivo a Firenze di Gattuso.

“Rino Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina – si legge – è una splendida notizia per la Viola e una cattiva notizia per il Napoli, alla cui guida ha inanellato un settimo e un quinto posto vincendo una partita su due e ha conquistato la sesta Coppa Italia per i partenopei. I numeri schiacciano le critiche improvvide e ingiuste che Ringhio ha dovuto sopportare quando, a causa infortuni, Covid, squalifiche, a volte gli sono mancati anche sette titolari in un colpo solo”.

Inoltre “da elogiare l’uomo Gattuso e la classe che ha mostrato, accomiatandosi da Napoli e dal Napoli“.