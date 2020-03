Jacobelli: “Il calcio purtroppo qualche settimana fa non ha dato una bella immagine di se. Non commento neanche le dichiarazioni di Lotito…”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato così a Toscana Tv: “E’ difficile formulare una previsione di quando possa ripartire il campionato, perchè siamo legati alla situazione sanitaria. In questo momento il calcio ha un dovere, quello di pensare prima di tutto alla salute dei calciatori. Dichiarazioni di Cellino e Lotito? Non credo ci sia bisogno di commentare queste dichiarazioni. Il calcio purtroppo qualche settimana fa non ha dato una bella immagine di se, quando abbiamo assistito a balletti tra partite rinviate con le squadre in campo, porte chiuse o porte aperte.